Bekerkraker tussen AZ en Ajax op woensdag 20 januari

Samenvatting Ajax wint dankzij wervelende eerste helft van ADO, Promes maakt rentree

20 december Ajax heeft de uitwedstrijd bij ADO Den Haag met 4-2 gewonnen. Alle Amsterdamse doelpunten vielen voor rust. In de tweede helft maakte Quincy Promes zijn rentree na een bizarre week. Promes werd afgelopen zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude.