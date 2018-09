Bekerloting niet meer na laatste duel op donderdag

Het begon langzamerhand een mooie traditie te worden. Voor sommige hardcore voetbalfanatici waren het zelfs de krenten in de pap van het voetbalseizoen: de lotingen op de donderdagavond na afloop van een bekerronde. Het liefst laat op de donderdagavond, in verband met verlenging en strafschoppen bij het laatste bekerduel. Of desnoods 's nachts. En bij voorkeur in een zweterige kantine van een amateurclub die zojuist gestunt had. Onder leiding van de meest geliefde voetbalsnor van het hedendaagse Nederlandse voetbal: KNVB-lotingman Heinrich Welling.

Nou is er geen reden om aan te nemen dat Welling zal verdwijnen, maar de setting is vanaf dit seizoen geheel anders. Er wordt voortaan geloot op zaterdagavond, bij zender Fox Sports tijdens het programma de Eretribune. In de maanden september en oktober zal de plechtigheid rond 23.00 uur plaatsvinden, in december en januari rond de klok van 22.00 uur.



Morgen beginnen we aan het KNVB-bekertoernooi. Om 17.00 uur trappen AFC en Telstar de eerste ronde af. Zaterdagavond gaan de balletjes in de koker voor de tweede ronde.