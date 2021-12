Bekerwinst of halve finale Conference League voor PSV? Roger Schmidt weet het wel

Ook Mario Götze uit na domper PSV kritiek op ‘match­fixing-arbiter’ Zwayer: ‘Als je ziet hoe hij floot...’

Mario Götze had na de uitschakeling in de Europa League weinig goede woorden over voor zijn landgenoot Felix Zwayer. De middenvelder van PSV vond dat de scheidsrechter een flink aandeel had in de 3-0 nederlaag tegen Real Sociedad, waardoor het doek voor de Eindhovenaren viel.

10 december