Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Toornstra weet waar Feyenoord moet verbeteren: ‘Dat is wel een puntje van aandacht’

18:40 Feyenoord was in Leeuwarden met 3-2 te sterk voor Cambuur, maar makkelijk ging het niet voor de Rotterdammers. Aanvoerder Jens Toornstra beaamde bij ESPN na een opmerking van Mario Been dat Feyenoord beter met kansen om moet gaan. ,,Dat is wel een puntje van aandacht.”