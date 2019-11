Bekijk hier het programma van de laatste EK-kwalificatieduels

Valckx: De teamspirit was weg onder Maaskant

14:49 In de hoedanigheid als technisch manager bij clubs had hij nog nooit een trainer ontslagen. Vandaag was het dan voor het eerst zo ver: na onderling overleg met bestuur en directie van VVV stuurde Stan Valckx hoofdtrainer Robert Maaskant weg. ,,We hadden niet meer het gevoel dat Robert ons uit het dal zou loodsen.”