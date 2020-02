Belangenvereniging: Wie is nu de hoofdtrainer bij Fortuna?

Door Dennis van Bergen



Het is inmiddels een vertrouwd beeld na wedstrijden van Fortuna Sittard, trainer Sjors Ultee die voor de televisiecamera’s zijn visie geeft over wat hij zojuist heeft gezien vanuit de dug-out. Toch plaatst directeur Mario Captein van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) nadrukkelijk zijn kanttekeningen bij de trainersconstructie in Zuid-Limburg, waar assistent en beoogd hoofdcoach Kevin Hofland normaal gesproken pas vanaf komende zomer de vereiste trainerspapieren bemachtigt.



,,De media toespreken is één aspect dat een hoofdtrainer wat ons betreft niet mag uitbesteden aan zijn assistenten”, zegt Captein. ,,Het coachen tijdens wedstrijden is een ander onderdeel dat alleen de eindverantwoordelijke mag doen. Dat eerste leven ze bij Fortuna prima na. Dat laatste niet.”