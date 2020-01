Belg De Bock op weg naar ADO, Reina nieuwe doelman Aston Villa

Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

De Bock bijna van ADO

Laurens de Bock is onderweg naar ADO Den Haag. De linksbenige verdediger, die meestal op de linksbackpositie speelt, maar ook centraal achterin inzetbaar is, komt over van Leeds United. De Belg werd aan het begin van het seizoen door Leeds United verhuurd aan Sunderland, maar keerde deze maand terug. Vorig seizoen speelde de 27-jarige verdediger op huurbasis voor KV Oostende. De Bock begon zijn carrière bij Lokeren en kwam daarna zes seizoenen uit voor Club Brugge, waar hij ploeggenoot was van Lex Immers.

Volledig scherm © BELGA

Reina op huurbasis naar AC Milan

José Manuel ‘Pepe’ Reina zal terugkeren in de Premier League. De 37-jarige keeper uit Madrid zal voor de rest van dit seizoen door AC Milan worden verhuurd aan Aston Villa, de huidige nummer zeventien in de Premier League. De club uit Birmingham zocht een nieuwe doelman nadat Tom Heaton op nieuwjaarsdag een zware knieblessure opliep in de uitwedstrijd bij Burnley. De Noorse keeper Ørjan Nyland (29) deed het goed in de afgelopen twee duels, maar Aston Villa wil toch graag nog een meer ervaren keeper in de strijd tegen degradatie.

Reina is 36-voudig international van Spanje, waarmee hij het WK 2010 en EK 2012 won. Hij was negen jaar doelman van Liverpool en kwam ook uit voor FC Barcelona, Villarreal, Bayern München en Napoli. Afgelopen zomer maakte Reina de overstap naar AC Milan, maar daar keepte hij het afgelopen halfjaar slechts één wedstrijd. Dat was op 5 oktober 2019, toen AC Milan met 1-2 won bij Genoa. Reina stopte toen in de 93ste minuut een strafschop van Lasse Schöne, maar moest daarna weer genoegen nemen met een reserverol achter de twintigjarige Gianluigi Donnarumma.

Volledig scherm GENOA, ITALY - OCTOBER 05: Pepe Reina of AC Milan ward off the penalty of Lasse Schone of Genoa CFC during the Serie A match between Genoa CFC and AC Milan at Stadio Luigi Ferraris on October 5, 2019 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images) © Getty Images

‘Elia op weg naar Talleres de Cordoba’

Eljero Elia lijkt de eerste Nederlander in de Argentijnse competitie te gaan worden. De 32-jarige aanvaller is volgens Voetbal International op weg naar Talleres de Cordoba, de huidige nummer twaalf in de Argentijnse Superliga. De club uit Cordoba wil verrassen met de voormalige Oranje-international. Elia op zijn beurt ziet de historische transfer ook wel zitten, zo meldt VI. Het zou hem de eerste Nederlander in de Argentijnse competitie ooit maken. Elia speelde dit seizoen vijftien duels voor de Turkse topclub Istanbul Basaksehir, waar zijn contract aankomende zomer afloopt.

Volledig scherm Eljero Elia in het shirt van Istanbul Basaksehir. © Getty Images

Achahbar duikt op bij Turkse club

Kort na zijn vertrek bij FC Dordrecht heeft Anass Achahbar een nieuwe ploeg gevonden. De bijna 26-jarige aanvaller traint mee bij Fatih Karagümrük SK, dat actief is op het tweede niveau in Turkije. Achahbar is daar herenigd met Brahim Darri, waar hij mee samenspeelde bij NEC. In de eerste seizoenshelft scoorde Achahbar één keer voor FC Dordrecht in zestien wedstrijden. In de winterstop besloten club en speler uit elkaar te gaan.

Karagümrüklüler on Twitter Fas kökenli Hollandalı Anass Achahbar (26), takımımızın Antalya kampına katıldı. Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Dordrecht formasıyla bu sezonun ilk devresinde santrafor, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında 16 maça çıkan oyuncu, 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Huddersfield Town versterkt selectie

Huddersfield Town werd vorig seizoen kansloos laatste in de Premier League en staat nu 20ste in het Championship. Daarmee hebben The Terries nog vier clubs onder zich, maar toch wordt er gevreesd voor een tweede degradatie op rij. Daarom werden er vandaag twee nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd. De creatieve middenvelder Emil Smith-Rowe (19) wordt op huurbasis overgenomen van Arsenal, waar hij al twaalf keer mee mocht doen in de hoofdmacht. De ervaren centrumverdediger Richard Stearman (32) komt over van Sheffield United en moet zorgen dat Huddersfield Town de komende maanden de boel beter dicht houdt achterin.



Terrence Kongolo staat nog tot medio 2022 onder contract bij Huddersfield Town, maar zat de laatste weken niet meer bij de selectie. Huddersfield hoopt hem deze maand nog te kunnen verkopen.

Volledig scherm Arsenal-talent Emile Smith-Rowe (19) lijkt veel zin te hebben in degradatievoetbal met Huddersfield Town. © Getty Images

200 spelers aangeboden bij Vitesse

Bij Vitesse zijn in tien dagen tijd liefst tweehonderd spelers aangeboden. Ze komen uit de kokers van allerlei zaakwaarnemers. Het overgrote deel betreft profs, die voor de Arnhemse club helemaal niet interessant zijn. ,,Van de tweehonderd spelers zijn er veertig in principe geschikt”, stelt technisch directeur Marc van Hintum. ,,We zullen die tips naspeuren. Maar in die groep van veertig zitten ook spelers die niet haalbaar zijn. Vanwege de transfersom of het salaris. Er blijft uiteindelijk weinig over.”

Vitesse krijgt vooral te maken met gelukszoekers. ,,Dan worden spelers aangeboden die twee jaar niet gevoetbald hebben, maar wel topfit zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Wij stellen lijsten per positie op. Een groot aantal spelers uit het aanbod past daar al niet in. Voor de zomer hopen we op een transferbudget. Dat bepaalt ook de eigenaar. Tot die tijd worden nog heel veel spelers aangeboden. De prullenbak van mijn mailbox is al snel overvol.”

Volledig scherm Marc van Hintum en Edward Sturing, technisch directeur en hoofdtrainer van Vitesse. © BSR Agency

Cutrone van Wolves naar Fiorentina

Patrick Cutrone keert terug naar de Serie A. De 22-jarige spits uit Como ging afgelopen zomer voor 18 miljoen euro van AC Milan naar Wolverhampton Wanderers, maar na twaalf wedstrijden in de Premier League en tien duels in de Europa League vertrekt de Italiaanse spits alweer bij de Engelse subtopper.



Cutrone wordt de komende anderhalf jaar voor 3 miljoen euro verhuurd aan Fiorentina, dat de spits in de zomer van 2021 vervolgens voor 16 miljoen definitief overneemt. De club uit Florence staat halverwege het seizoen op een zeer teleurstellende vijftiende plaats in de Serie A. Cutrone scoorde drie keer in 24 duels voor Wolverhampton Wanderers, nadat hij eerder goed was voor 27 goals in 90 wedstrijden voor zijn jeugdliefde AC Milan.

ACF Fiorentina on Twitter ✍️ | UFFICIALE: Cutrone è un giocatore della Fiorentina! Benvenuto Patrick! ➡️ https://t.co/EGOFXiU14X #ForzaViola 💜 #Fiorentina #WelcomeCutrone

Volledig scherm Patrick Cutrone in actie tijdens Wolves - Besiktas in de Europa League. © AP

Advocaat: Kokorin huren is heel moeilijk verhaal

Volledig scherm Aleksandr Kokorin zat van oktober 2018 tot september 2019 zat Kokorin in een Russische gevangenis na mishandeling van twee personen samen met zijn Pavel Mamajev (rechts op deze foto) © AP Dick Advocaat wil er deze maand graag nog een middenvelder bij, maar de prioriteit voor Feyenoord ligt bij een centrumspits die moet gaan concurreren met Nicolai Jørgensen. De namen van de Russische spitsen Fedor Smolov en Alekansandr Kokorin vielen al. Advocaat ziet dergelijke spelers niet zomaar naar de Kuip komen. ,,Als Kokorin wil komen, ga ik hem zelf halen’’, lacht Advocaat over de speler die in de gevangenis belandde na openlijke geweldpleging. ,,Maar Kokorin huren, is een heel moeilijk verhaal. Ik heb tot op heden eigenlijk alleen naar zijn status geïnformeerd bij een Russische journalist. Die heeft mijn belletje meteen gepubliceerd.’’

Wilder verlengt contract bij Sheffield United

Chris Wilder heeft zijn contract bij Sheffield United verlengd. De 52-jarige coach uit Stocksbridge is sinds de zomer van 2016 coach van The Blades. De club speelde toen nog in de League One en staat nu achtste in de Premier League. Wilder tekende afgelopen zomer al een nieuw contract en mocht nu dus weer een nieuwe krabbel zetten onder een langer en verbeterde verbintenis. Wilder was in twee periodes (1986-1992 en 1998-1999) zelf ook speler van Sheffield United.

Sheffield United on Twitter ONE. OF. OUR. OWN ✍️ #Wilder2024 🔴

Transfer Trondstad naar Vitesse ketst af

Vitesse speurt de transfermarkt af naar versterking. De komst van middenvelder Sondre Tronstad van Haugesund is daarbij afgeketst. Dat bevestigt technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse. Lees hier meer.

Volledig scherm Sondre Tronstad in duel met Steven Bergwijn. © BSR Agency

Barcelona praat met Xavi

Barcelona zou in oud-speler Xavi een geschikte kandidaat zien om Ernesto Valverde op te volgen als trainer. Volgens doorgaans goed geïnformeerde Spaanse media heeft de club al met de voormalig international gesproken. De kritiek op Valverde is toegenomen na het verlies van gisteren tegen Atlético Madrid, in de halve finale van de in Saudi-Arabië gespeelde strijd om de nationale Supercup. Twee topfunctionarissen van Barcelona, Òscar Grau en Eric Abidal, hebben naar verluidt vrijdag in Doha al gesproken met Xavi. De middenvelder speelde tussen 1998 en 2015 voor de club, een periode waarin 27 prijzen werden gewonnen. Xavi, wereldkampioen met Spanje in 2010, is momenteel als coach actief in Qatar. Valverde wordt verweten dat Barcelona onder zijn leiding te gemakkelijk een voorsprong weggeeft. Daarmee refereren de critici onder meer aan de uitschakeling in de Champions League van de afgelopen twee seizoenen.

Of FC Barcelona meerdere kandidaten op het oog heeft is onduidelijk. Bekend is dat de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman een clausule in zijn contract heeft dat hij de KNVB onder bepaalde voorwaarden mag verlaten voor Barcelona.

Volledig scherm © BSR Agency

Interesse voor Jensen, rustig begin FC Utrecht

Waar vorig jaar Riechedly Bazoer werd ingevlogen naar La Manga, is het dit jaar vooralsnog relatief stil bij FC Utrecht op het gebied van transfers. Alleen Patrick Joosten is op huurbasis vertrokken naar Sparta.

Ook David Jensen vertrekt naar alle waarschijnlijkheid. Hij hoefde niet mee naar La Manga omdat de club hem de ruimte bood om een nieuwe club te vinden. Voor Jensen is interesse uit Nederland, Denemarken, Noorwegen en de Verenigde Staten. Zowel speler als club houden de optie open of hij op huurbasis of permanent vertrekt.

Trainer John van den Brom verwacht nog wel wat mutaties in zijn selectie. ,,Ik denk wel dat er nog wat gaat gebeuren bij ons. Een aantal jongens heeft minder perspectief en wil liever spelen en dat begrijp ik volledig. Constant maken we de afweging of we daarin meegaan of niet. Maar niemand hoeft weg”, aldus Van den Brom, die samen met technisch directeur Jordy Zuidam ook potentiële versterkingen bespreekt. ,,Dat is ook beleid op de lange termijn. Je kijkt ook over dit seizoen heen: wat willen we dan? Is het zinvol om daar nu al op in te spelen of juist te wachten tot het einde van het seizoen? Maar als er deze winter niemand bijkomt, is het ook goed. Dan zal je mij niet horen.”

Willem II dreigt Llonch te verliezen

Pol Llonch lijkt op het punt te staan om de verrassende nummer vier van de eredivisie, Willem II, te verlaten. De middenvelder zou volgens het Spaanse RAC1 akkoord zijn met Girona, maar Willem II wil Llonch niet zomaar laten gaan.



Girona staat momenteel op de elfde plaats in de Segunda Division, het tweede niveau in Spanje. Llonch werd vorig seizoen gratis overgenomen van het Poolse Wisla Krakow en werd een belangrijke waarde bij Willem II. In het verleden kwam hij al uit voor Girona.

Volledig scherm Pol Llonch © BSR Agency

Tosun moet Crystal Palace aan doelpunten helpen

Volledig scherm Cenk Tosun © AP Crystal Palace krijgt de komende maanden de beschikking over de Turkse aanvaller Cenk Tosun, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Everton. De 28-jarige Tosun kwam in de eerste seizoenshelft weinig aan spelen toe bij de tweede club van Liverpool.



Crystal Palace staat negende in de Premier League, met drie punten meer dan Everton. De ploeg heeft na Watford het laagste aantal gemaakte doelpunten: negentien.



Voor zijn komst naar Everton, waar Marcel Brands technisch directeur is, speelde Tosun in eigen land voor Besiktas en Gaziantepspor. Daarvoor stond hij onder contract bij Eintracht Frankfurt.



Bij Everton werd onlangs de Italiaan Carlo Ancelotti aangesteld als trainer.

Koeman blijft enige gegadigde voor Barça

Ernesto Valverde staat al lang onder druk bij FC Barcelona, maar hij krijgt volgens het Spaanse Cadena Ser de kans om het tot het einde van het seizoen uit te zitten. In de zomer moet de Spanjaard wel vertrekken en er is maar één mogelijke vervanger: Ronald Koeman. Voor voorzitter Josep Bartomeu is dat namelijk de enige naam die in zijn hoofd zit. De bondscoach van het Nederlands elftal zou dan na het EK de overstap moeten maken. Het is niet voor het eerst dat Koeman in verband wordt gebracht met Barcelona. Er staat zelfs een speciale clausule in het contract van de bondscoach.

Väisänen vanwege EK weg bij FC Den Bosch

Leo Väisänen zit zondag niet in de wedstrijdselectie van FC Den Bosch voor de uitwedstrijd tegen NEC. De 22-jarige Finse verdediger maakt zich op voor een winterse transfer. De Bosschenaren zijn al rond met een buitenlandse club, die uitkomt op het hoogste niveau. Het wachten is nog op een persoonlijk akkoord van de Fin met zijn nieuwe club.

Väisänen kwam in de zomer van 2018 over van RoPS en kwam sindsdien tot 45 competitieduels voor FC Den Bosch. Daarin was hij zes keer trefzeker. ,,Met het EK 2020 in het vooruitzicht wil ik mezelf op een hoger niveau in de kijker spelen bij de bondscoach. FC Den Bosch gunt mij die stap en geeft mij alle ruimte om de onderhandelingen af te ronden”, laat de verdediger weten op de clubsite.

Volledig scherm Leo Väisänen. © BSR Agency

Giroud rond met Internazionale

Olivier Giroud wordt mogelijk ploeggenoot van Stefan de Vrij bij Internazionale. Volgens Sky Sports-verslaggever Gianluca di Marzio is de Italiaanse topclub persoonlijk al rond met de 33-jarige spits die mag vertrekken bij Chelsea. De transfersom is nog wel een struikelblok. Chelsea zou minimaal 8 miljoen euro willen zien voor de Fransman. Inter vindt 5 miljoen wel genoeg voor een speler wiens contract komende zomer afloopt.

Volledig scherm Olivier Giroud. © AFP

West Ham aast op Fellaini

Marouane Fellaini keert mogelijk terug in de Premier League. Trainer David Moyes wil de 32-jarige Belg naar West Ham United halen, zo meldt Sky Sports. Fellaini speelt sinds de winter van 2019 in China voor Shandong Luneng, waar hij nog tot eind 2021 onder contract staat.

Het zou de derde keer zijn dat Moyes de middenvelder aantrekt. In 2008 haalde Schot hem al van Standard Luik naar Everton. Vijf jaar later nam hij Fellaini mee naar Manchester United.

Ook Gedson Fernandes is op weg naar West Ham. Het 21-jarige talent van Benfica wordt waarschijnlijk gehuurd (voor anderhalf jaar) met een optie tot koop.

Volledig scherm Marouane Fellaini juicht nadat hij heeft gescoord voor Shandong Luneng. © AFP

Ajax presenteert Babel

Ryan Babel wordt vandaag gepresenteerd bij Ajax. De Amsterdammers zijn deze winter daarmee klaar op de transfermarkt. Lees hier meer.

Volledig scherm Ryan Babel. © Pim Ras Fotografie

Bordeaux haalt dure aanvaller Oudin

Bordeaux heeft zich versterkt met Rémi Oudin. De 23-jarige vleugelaanvaller komt over van Stade Reims. Volgens L’Equipe betaalt Bordeaux liefst tien miljoen euro voor Oudin, die daarmee de op één na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Alleen voor Yoann Gourcuff, die in 2009 voor 13,5 miljoen euro van AC Milan werd overgenomen, betaalden de Fransen ooit meer.