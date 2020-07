Belgen snakken naar Beneliga, Nederlanders steeds minder

Video Fer: ‘Stam was ook goed, maar Advocaat slaagt erin groep te triggeren’

29 juli Fit en met een nieuw contract op zak is Leroy Fer (30) klaar voor de start met Feyenoord. Terugkijken op wat geweest is, heeft volgens hem geen zin. Het nu telt in Rotterdam-Zuid. ,,Als ik naar onze groep kijk, heb ik daar een heel goed gevoel over.”