Berghuis bedankt Feyenoord en fans: ‘Trots dat ik 199 wedstrijden voor Feyenoord heb mogen spelen’

,,Beste Feyenoorders, ik wil de club, het team, de staf en ook alle supporters heel erg bedanken voor de afgelopen vijf seizoenen bij Feyenoord", schrijft Berghuis op Instagram. ,,Ik ben trots en ook dankbaar dat ik 199 officiële wedstrijden voor Feyenoord heb mogen spelen. En dat we samen de landstitel, de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal hebben gewonnen waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Bedankt voor alles."

De transfer van Berghuis maakte de voorbije dagen veel los bij supporters van Feyenoord. Het management van de international maakte maandag de aanstaande transfer bekend, Ajax en Feyenoord volgden vrijdag met de bevestiging. ,,Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen", zei Berghuis in het persbericht van Ajax.



,,Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”