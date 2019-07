Berghuis in de basis bij Feyenoord voor eerste duel in de Kuip

Berghuis begint tegen de Griekse topclub als rechtsbuiten in een voorhoede die verder bestaat uit spits Dylan Vente (20) en de vanaf links spelende Emil Hansson (21), die terug is bij Feyenoord na een goed seizoen op huurbasis bij het gepromoveerde RKC Waalwijk.



Feyenoord ontving vandaag de eerste officiële poging van PSV om Berghuis in te lijven, maar wimpelde dat direct af: ‘Steven Berghuis is niet te koop’ is de boodschap die de beleidsbepalers uit Eindhoven te horen kregen. De 27-jarige aanvaller uit Apeldoorn praat deze voorbereiding niet met de media om niet steeds op de interesse van PSV te hoeven ingaan.



De oefenwedstrijd tegen Panathinaikos wordt voor Jaap Stam zijn eerste wedstrijd als Feyenoord-trainer in de Kuip. Eerder in de voorbereiding speelde Feyenoord al tegen SDC Putten (0-6 winst), FC Dordrecht (1-2 winst), SV Darmstadt 98 (2-1 winst) en RB Leipzig (3-1 verlies).