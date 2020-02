Berghuis looft matchwinner Feyenoord: ‘Er zit zoveel energie in Bozenik’

PSV boekt in Arnhem tweede uitzege op rij

16:33 PSV heeft de tweede uitzege op rij beet. In Arnhem ging Vitesse met 1-2 over de knie, nadat de Eindhovenaren eerst een achterstand hadden opgelopen. PSV blijft door de overwinning enigszins in het spoor van Feyenoord en AZ, de concurrenten voor een klassering bij de eerste drie op de ranglijst.