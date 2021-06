Berghuis naar Ajax? Feyenoord-hart Kuyt zou pijn doen: ‘Al kreeg ik al het geld van de wereld’

,,Ik als Feyenoorder zou het absoluut nooit kunnen. Ik ken Steven vrij goed, ik heb nog met hem gespeeld en ik heb ook nog wel eens contact met hem, maar hier nog niet over. We hebben het in het verleden vaak gezien, maar ja. Hij is wel Feyenoords beste speler...", zegt Kuyt over de geruchten dat Ajax Berghuis voor vier miljoen euro over zou willen nemen.



,,Hij moet die keuze zelf maken. Het zou mijn Feyenoord-hart pijn doen", zegt Kuyt. ,,Ik heb destijds Sjaak Troost, omdat Martin van Geel naar Willem II ging, geholpen met het technisch directeurschap. We hebben het toen ook over deze situatie gehad. Mijn advies was om Steven de mogelijkheid te geven om een overstap naar het buitenland te laten maken, maar met rivaliserende ploegen zou ik nooit zo'n deal hebben geadviseerd", aldus Kuyt over de clausule in Berghuis’ contract.



Volgens Kuyt moet Feyenoord de captain het gevoel geven dat hij er om de prijzen kan spelen: ,,Steven is de aanvoerder, de belangrijkste speler. Arne Slot is er net begonnen en wil aanvallend voetbal spelen. Dan moet Steven gewoon blijven. Hij is enorm ambitieus, hij wil om de prijzen spelen en als ze hem bij Feyenoord dat gevoel kunnen geven, weet ik zeker dat hij wil blijven. Maar hij is een ambitieuze jongen die slecht tegen zijn verlies kan.”



Of Kuyt ooit een overstap naar Ajax had kunnen overwegen? ,,Al kreeg ik al het geld van de wereld, zoiets had ik niet gedaan, maar elke speler is anders. Ik hoorde Jan Everse roepen dat er geen clubliefde meer is. Die is er wel. Robin van Persie keerde terug naar Feyenoord, Daley Blind naar Ajax.