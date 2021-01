Berghuis, wees niet tevreden als je een keer achter Tagliafico bent aangesprint

Dick Advocaat vertelde vandaag dat de ­muziek keihard aanstond in de kleedkamer van Feyenoord. Het was feest in de Kuip. Daar werd na afloop op de persconferentie naar gevraagd, begreep ik. Waarom zo blij na een gewonnen wedstrijd als het een paar dagen eerder helemaal is misgegaan tegen Heerenveen? En het kan zondag in Groningen ook weer misgaan.