'Berghuisje' Dekker geeft extra lading aan derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg

Sterspeler Bazoer in de rust van Vitesse-PS­V aangeval­len door sponsor: ‘We zijn zeer geschokt’

Sterspeler Riechedly Bazoer van Vitesse is, naar nu blijkt, in de rust van de thuiswedstrijd tegen PSV in de kleedkamer aangevallen door een dronken sponsor. Het incident deed zich drie weken geleden voor. De directie van Vitesse bevestigt het voorval.

5 maart