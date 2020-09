Bergwijn bezorgt Lodeweges mooie start met winnende goal tegen Polen

Nations LeagueIn één van de meest onwezenlijke interlands ooit won Oranje vrijdagavond van Polen. Het duel in een lege Johan Cruijff Arena beklijfde nooit, maar na 290 dagen zonder wedstrijd telde bovenal het resultaat: 1-0. Steven Bergwijn maakte in de 61ste minuut de winnende goal na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Hans Hateboer.

Door Sjoerd Mossou



De blijdschap bij Dwight Lodeweges is tot hoog in het stadion te horen, vrijdagavond om iets voor tienen. Wanneer Steven Bergwijn de bevrijdende 1-0 binnentikt, regeert de vrolijke opluchting bij Oranje, tegen Polen eindelijk begonnen aan een nieuw interlandseizoen.

In deze wonderlijke interland koestert Oranje het verdiende resultaat, al is het maar om na het tussentijdse vertrek van Ronald Koeman niet meteen in een sfeer van zorgen te belanden. ‘We started something’ luidt de tekst in een gelikt promofilmpje van de KNVB, dat voor de wedstrijd wordt afgespeeld in het verlaten stadion. Met als uitsmijter, opnieuw in popiejopie-Engels: ‘And we’re not done yet’.

Allure

De kreet moet bijdragen aan de allure van een serieuze Nations League-wedstrijd, maar in werkelijkheid heeft het duel de sfeer van een trainingspotje achter gesloten deuren. De opdracht van het ‘witte’ team: massaal verdedigen met tien man achter de bal. De ploeg in het oranje moet op zijn beurt een openingetje zien te vinden, geduldig, opboksend tegen een verzameling fysiek sterke knoesten.

Het leidt lange tijd tot een ronduit onooglijk schouwspel, zoals dat past bij één van de meest atypische interlands in de moderne geschiedenis. Wedstrijden zonder publiek zagen we vaker de laatste maanden, maar een lege Johan Cruijff Arena, vrijdagavond bewaakt als een soort geheime NASA-basis, doet totaal onwerkelijk aan.

In het verlaten hoofdgebouw wijzen gastdames met mondkapjes de weg aan het handjevol officials en journalisten. Binnen leest de speaker met gespeeld enthousiasme de opstellingen voor in het verlaten stadion. De volksliederen? Oranje stelt zich op anderhalve meter op, wat er nogal curieus uitziet, want bij een corner staan niet veel later twintig spelers op een kluitje.

Realiteit

Het is de realiteit van voetbal in coronatijd, maar wennen wil het nog niet echt. Op het veld zijn de spelers feilloos te horen, er wordt gecoacht, gestreden en geprotesteerd, maar nooit is er ook maar een vleugje echte spanning voelbaar. Terwijl er wel degelijk iets op het spel staat: de beste tien ploegen in de Nations League krijgen straks een beschermde status in de WK-kwalificatie, iets wat nog een wezenlijk voordeel kan blijken.

Maar na tien maanden zonder interlands oogt ook het spel van Oranje nog vooral stroef en onwennig. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges borduurt nadrukkelijk voort op het werk van zijn voorganger Ronald Koeman, alleen achterin wordt noodgedwongen geschoven, maar brille is – in de zo kleine ruimtes tegen de puur defensieve Polen – lange tijd zeldzaam.

Hoogstandjes

De Jong bereikt Hans Hateboer met een slimme pass bij de tweede paal, de rechtsback legt prima terug en Steven Bergwijn tikt de bal in het lege doel: 1-0. Een volkomen verdiende goal, en een doelpunt dat meteen voor verlichting zorgt in het spel van het Nederlands elftal. Uitblinker Memphis steelt nog de show met een handvol fraaie hoogstandjes, maar een tweede treffer blijft uit.

Maandagavond tegen Italië volgt deel twee van het tweeluik, maar ook die wedstrijd zal niet direct tot grote opwinding leiden, zo vlak voor de start van de clubcompetities. Oranje heeft de generator weer langzaam opgestart, het wachten is op de machinist die de trein straks weer echt op stoom krijgt.

