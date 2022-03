Bergwijn keert met vertrouwen terug bij Spurs: ‘Natuurlijk voel je het wel dat je niet zoveel speelt’

Dennis Haar rest van het seizoen trainer van Cambuur: ‘We gaan er een spectacu­lair slot van maken’

Dennis Haar is de rest van dit seizoen de trainer van SC Cambuur. De club kwam uit bij de 45-jarige oefenmeester als vervanger van de tijdelijk afwezige Henk de Jong. Zijn assistent Pascal Bosschaart nam de afgelopen weken zijn taken al over, maar beschikt niet over de juiste papieren.

29 maart