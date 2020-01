Bergwijn voor 32 miljoen naar Tottenham Hotspur

Ook geld naar AjaxPSV heeft in de nacht van maandag op dinsdag een principe-akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over de transfer van Steven Bergwijn. Dat bevestigt algemeen directeur Toon Gerbrands. Bergwijn moet nog wel medisch gekeurd worden door de Engelse club.

De deal tussen Tottenham Hotspur en PSV over Steven Bergwijn levert de Eindhovense club in totaal zo’n 32 miljoen euro op. Er wordt een vaste transferpremie van 30 miljoen euro betaald en 2 miljoen euro aan vrijwel zeker uit te betalen bonussen. De deal is gisteravond laat tot stand gekomen.



Bergwijn speelt sinds 2011 bij PSV en daarvoor was hij actief bij Ajax. De Amsterdammers hebben nog recht op een deel van het transfergeld, vanwege de internationaal geldende solidariteitsregels. In totaal gaat het om 150.000 euro en dat is een half procent van het totale transferbedrag.

Bij PSV heeft de ratio de afgelopen dagen gezegevierd, na een wat ingewikkelde zondag rondom Bergwijn. Hij wilde niet spelen tegen FC Twente, vatte daarna een telefoongesprek met Ernest Faber op als een vrijbrief om een transfer naar Tottenham al in orde te maken en kreeg van de directie juist een verbod om naar Engeland te vliegen. Inmiddels is de ergste kou daarover uit de lucht. Als alle formaliteiten zijn afgerond, is Bergwijn snel speler van Tottenham Hotspur.

Bergwijn verlengde in de zomer zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2023. Hij stond in de belangstelling van Sevilla en Ajax, maar besloot PSV trouw te blijven. De geboren Amsterdammer, die in 2011 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor die van PSV, vierde drie landstitels met de Brabantse club (2015, 2016 en 2018).