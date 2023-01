Bert Konterman zei voetbalwereld gedag en begon opleiding voor timmerman: ‘Was er zo klaar mee’

Interview Klaas-Jan Huntelaar over vertrek Daley Blind bij Ajax: ‘Voor hem was het kennelijk de druppel’

Klaas-Jan Huntelaar trekt zijn eigen plan. Het roofdier in de ‘zestien’ is een vergadertijger geworden. Hoe kijkt de technisch manager van Ajax naar de onrust die bij de club is ontstaan, en waar ligt zijn eigen toekomst?

14 januari