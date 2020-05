Betaald voetbal mogelijk lang in lege stadions: ‘Grote evenementen moeten wachten op vaccin’

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn, of worden de komende tijd, versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Gisteren liet het kabinet ook weten dat, indien de ontwikkelingen het toelaten, het betaald voetbal vanaf 1 september weer kan beginnen. Dit zal dan nog wel zonder publiek gebeuren.



Wanneer er weer in gevulde stadions kan worden gevoetbald, durft De Jonge niet te zeggen. ,,Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren’', schrijft De Jonge in de brief. ,,We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.’’ Het kabinet was niet eerder zo stellig over de doorgang van grote evenementen zonder de beschikbaarheid van een vaccin.