Beugelsdijk alsnog geschorst voor vermeende elleboogstoot

De commissie van beroep kwam gisteren in Zeist bijeen. Dat was twee weken nadat de tuchtcommissie Tom Beugelsdijk had vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Volgens de tuchtcommissie kon uit televisiebeelden weliswaar worden afgeleid dat de verdediger van ADO Den Haag eind september in de slotfase van het uitduel met NAC (0-1) een elleboogstoot gaf aan tegenstander Pablo Mari. Alleen, voor de tuchtcommissie zijn enkel televisiebeelden niet genoeg voor een veroordeling. De aanklager betaald voetbal, die vijf wedstrijden schorsing eiste, ging in beroep.



Met het oproepen van Mari als getuige hoopte de aanklager gisteren bij de KNVB in Zeist het tweede bewijsstuk te kunnen overleggen. De Spaanse verdediger, die eerder kort verklaarde dat hij gehinderd werd, herinnerde zich in het bondskantoor niet veel meer van het voorval eind september.



,,Er zijn veel momenten in een wedstrijd’’, sprak de 24-jarige Manchester City-huurling. ,,Ik herinner me dat ik de bal wilde terugspelen. Iemand botste tegen me op. Als speler moet je intelligent zijn aan het einde van de wedstrijd: vallen. Het was een normale botsing. Er was contact met mijn hoofd, maar ik weet niet met wat, want ik had alleen oog voor de bal."



Mari vertrok na een kwartiertje uit de zaal. ,,Hij moet nog eten", excuseerde Jelle ten Rouwelaar, de oud-keeper van NAC die de verdediger vergezelde. Daarna sprak Beugelsdijk, in Breda de maker van het enige doelpunt. ,,Ik ging vol voor de bal", verweerde de Haagse publiekslieveling zich. ,,Er was een scrimmage en ik kreeg niks mee van het moment. Ik heb niks gevoeld. Pas later op de beelden zag ik dat ik hem raakte, dat zien we allemaal."