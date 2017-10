Beugelsdijk vrijgesproken: alleen tv-beelden zijn onvoldoende bewijs

Tijdens de tuchtzaak in Zeist werden gisteravond de beelden getoond waarop duidelijk te zien is dat Beugelsdijk zijn tegenstander in een luchtduel raakt. Ondersteunend bewijs kon echter niet worden geleverd en op basis van alleen beelden kon de Hagenaar niet worden geschorst, zo stelde de KNVB vanmorgen in een verklaring: ,,Volgens het reglement heeft een tuchtcommissie namelijk minimaal twee bewijsmiddelen nodig om een straf uit te spreken en dat kan in deze zaak niet worden geleverd volgens de commissie. Beugelsdijk stelt in zijn verklaring dat hij niet heeft gevoeld dat hij zijn tegenspeler heeft geraakt en NAC-speler Pablo Mari Villar verklaart dat hij slechts werd gehinderd door de verdediger van ADO Den Haag’’, aldus de uitleg van de bond.

Scheidsrechter Siemen Mulder was het voorval ontgaan, maar op basis van de tv-beelden kreeg Beugelsdijk begin deze week een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden. ADO ging daar niet mee akkoord en hoorde aanklager de eis gisteravond verhogen naar vijf duels.



Volgens ADO-directeur Mattijs Manders, die in Zeist de verdediging op zich nam, was er van opzet geen sprake. ,,Door de kluwen aan spelers, kan Beugelsdijk nooit hebben gezien of er iemand achter hem stond’’, stelde hij. ,,Mocht een speler van ons iemand bewust blesseren, dan nemen we zelf maatregelen. We kennen Beugelsdijk als een eerlijke speler.’’



Beugelsdijk zelf liet weten dat hij niets kwaads in de zin had toen hij in de slotfase de 0-1 voorsprong wilde verdedigen. ,,Ik had maar één doel'', sprak de ADO-verdediger. ,,Ik zie een hoge bal komen, spring de lucht in, ga het duel aan en kom tegen hem. Op dat moment had ik niet in de gaten dat ik hem raakte. Ik had net zo goed Lex (Immers, red.) kunnen raken.''