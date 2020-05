Biedt alternatief competitiemodel voor eredivisie oplossing in coronatijd?

Door Sjoerd Mossou



Hoe maak je de eredivisie spannender en spectaculairder, en tegelijk juist flexibeler in deze tijden van corona? Hoe voorkom je dat een tussentijds stilgelegde competitie toch een ‘eerlijk’ einde kent, terwijl de sport – door de mogelijk lege stadions – aantrekkelijk blijft voor televisiekijkers?



De neven Peter en Gerard Sierksma bogen zich uitvoerig over dat vraagstuk. De ene is publicist, de ander wetenschapper, en samen filosofeerden ze urenlang over denkbare oplossingen. Het resulteerde in een baanbrekend, maar toch tamelijk behapbaar idee.



Kort samengevat: de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden ieder opgesplitst in drie groepen van zes clubs: de top, de middengroep en de onderkant. Die groepen werken ieder een eigen, afgerond competitieblok af van tien wedstrijden, waarna er onderling promotie en degradatie plaatsvindt. Wie aan het eind van die drie seizoensblokken in de topgroep bovenaan staat, is – uiteraard - kampioen.