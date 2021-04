Bij Ajax-AZ en Feyenoord-Vitesse mogen er weer fans in het stadion

10 tot 15 procentDe rijksoverheid start nog deze maand met pilots met testbewijzen, waaronder in speelronde 30 van de eredivisie. Vanaf vrijdag 23 april kan er op die manier weer publiek in de stadions, op voorwaarde dat supporters een negatieve coronatest kunnen laten zien bij de entree. Het is nog onduidelijk of er ook publiek welkom is in volgende speelronden.

Er is publiek welkom in de eredivisie bij de wedstrijden op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 april. In de Keuken Kampioen Divisie zijn fans welkom bij de wedstrijden op vrijdag 30 april. Het is nog onbekend hoe het daarna verder gaat. Het betekent in ieder geval dat er zo'n 7500 toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op zondag 25 april in de Johan Cruijff Arena. Eerder die dag mogen er al 6500 fans de Kuip in voor Feyenoord tegen Vitesse. Ook rondom de bekerfinale op zondag 18 april zijn er al speciale ‘public viewings’ op grote televisieschermen in de Johan Cruijff Arena (5000 toeschouwers) en het Gelredome (3000 toeschouwers), maar bij de wedstrijd in de Kuip zullen geen supporters aanwezig zijn.



Ook bij diverse breedtesportevenementen, in pretparken en in musea worden de pilots toegepast. Dat nieuws betekent een regelrechte meevaller voor de clubs en de KNVB, die daarmee hun wens in vervulling zien gaan om nog dit seizoen publiek te zien terugkeren in de stadions. Het aantal toeschouwers verschilt bij deze pilots per club en per stadion, maar schommelt grofweg tussen de 10 en 15 procent van de stadioncapaciteit.

Wedstrijden in speelronde 30

Willem II - RKC Waalwijk

Heerenveen - PEC Zwolle

Sparta - VVV-Venlo

PSV - FC Groningen

FC Emmen - Heracles

ADO Den Haag - Fortuna

FC Twente - FC Utrecht

Feyenoord - Vitesse

Ajax - AZ

Organisatie bij clubs

De organisatie voor de pilots ligt bij de thuisspelende clubs. In het eerste weekeinde betreft dat de duels van Willem II, Heerenveen, PSV, Ajax, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Twente en Feyenoord. Een week later is er ook publiek welkom in de Keuken Kampioen Divisie.

De hoop in het betaalde voetbal leeft dat de speelronden daarna met nog minder restricties kunnen worden afgewerkt, in elk geval de laatste competitieronde op 16 mei. Vandaag wordt naar verwachting bekend dat ook de EK-wedstrijden in speelstad Amsterdam komende zomer met (gedeeltelijk) publiek worden gespeeld, zoals dat ook min of meer een eis was van de UEFA. Oranje speelt zijn eerste drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena.

De KNVB hoopt ook bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Georgië op 6 juni in Enschede toeschouwers toe te laten. Stap voor stap zouden mogelijk méér mensen kunnen worden toegelaten, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19. De testevenementen van FieldLab zijn eerder al goed verlopen in voetbalstadions.

KNVB-directeur Eric Gudde: ‘Mooie, nieuwe stap’

,,We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Na de Fieldlab-experimenten bij drie wedstrijden is dit een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in mei actief worden. Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong geeft zijn shirt aan een jonge fan na de 2-0 zege op Letland. © Pro Shots / Stanley Gontha