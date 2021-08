‘Bij Ajax vinden ze het wel mooi dat PSV zoveel sterker is geworden’

‘Feyenoord gaat echt heel veel plezier beleven aan Aursnes’

9 augustus Coach Arne Slot heeft in Fredrik Aursnes (25) zijn gewenste extra middenvelder bij Feyenoord. Maar hoe goed is de Noor eigenlijk? Is hij een speler die de Rotterdamse club per direct beter maakt? Voormalig PSV-spits Hallvar Thoresen vermoedt van wel. ,,Ik geloof zeker dat hij aan zal spreken in De Kuip.”