Bijhouden klassement bij jeugd veel minder noodzakelijk: ‘Maar winnen blijft het doel’

Door Maarten Wijffels



En, hoe zit het als pak ’m beet Quick Boys en Noord­wijk onder 12 jaar komend seizoen tegen ­elkaar spelen. Worden ranglijst en eindstand nog opgemaakt?

Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB: ,,Ja. Komend seizoen blijven die zichtbaar bij Onder 11 en Onder 12 in het amateurvoetbal. Voor die leeftijdsgroepen gaan we een jaar lang onderzoek doen. Bij jeugd tot en met 10 jaar worden al langer (sinds 2018, red.) geen ranglijsten meer bijgehouden. En bij de jeugd van profclubs is dat tot en met 12 jaar. Die profjeugd speelt zoals bekend in Twin Games, dat concept is intussen overal omarmd. We willen nu ook tot een breed gedragen standpunt komen voor de amateurjeugd: vanaf welke leeftijd houd je de ranglijst bij?’’