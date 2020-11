Bijlow debuteert in selectie Oranje na blessure Cillessen

Cillessen is dit seizoen tot dusverre de vaste tweede doelman bij Valencia, achter Jaume Domenech. Volgens Spaanse media wilde trainer Javi Gracia juist dit weekeinde Cillessen een kans geven. Valencia speelt morgenavond de thuiswedstrijd tegen Real Madrid, maar dus zonder Cillessen. Real Madrid moet het in Mestalla doen zonder Casemiro en Eden Hazard, die besmet zijn met het coronavirus. Valencia-trainer Javi Gracia vanochtend weinig kwijt over de blessure van Cillessen. ,,Hij heeft vandaag niet kunnen trainen, veel meer kan ik er niet over zeggen. Er volgen nog meer tests die de ernst van de blessure moeten aantonen”, aldus Gracia.



Bijlow ontbrak vorige week zondag zelf nog in de uitwedstrijd bij FC Emmen door een lichte knieblessure, maar keepte donderdagavond tegen CSKA Moskou (3-1 winst) weer een uitstekende wedstrijd voor Feyenoord.



Bijlow was de afgelopen maanden de vaste doelman bij Jong Oranje, waar hij elf keer het doel verdedigde en vorige maand plaatsing voor het EK veiligstelde. Bijlow zat al eens eerder bij de voorselectie van Oranje, maar dat was in september 2018. Bondscoach Ronald Koeman riep de keeper van Feyenoord toen niet op voor zijn definitieve selectie. De 22-jarige Bijlow keepte tot nu toe 40 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij 50 tegengoals kreeg.