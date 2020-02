Bijlow keeper in Oranje? Zo gek is het niet

Door Mikos Gouka



Het was een jaar lang doodstil rond keeper Justin Bijlow, die moeizaam herstelde van een gebroken middenvoetsbeentje en later ook nog een elleboogoperatie moest ondergaan. Maar sinds hij terug is onder de lat wordt de 22-jarige Rotterdammer overladen met complimenten.



,,Justin Bijlow staat in de toekomst bij Oranje onder de lat’’, zegt trainer Dick Advocaat. De 72-jarige Hagenaar zat tijdens de winterstop rond de tafel met technisch directeur Frank Arnesen en diens voorganger Sjaak Troost. De trainer wilde een nieuwe middenvelder, maar het salarisbudget was op. Toen een vertrek van Kenneth Vermeer ter sprake kwam, zag Advocaat de oplossing. De club zou bij een vertrek van de doelman een half miljoen aan salaris besparen en Advocaat vond Bijlow niet minder dan Vermeer. ,,Een prima keeper, dat zag je meteen’’, zegt Advocaat. ,,Erg aanwezig, volop aan het coachen en hij is pas 22 jaar. Als hij zo doorgaat...’’