Bijlow streeft het hoogste na: 'In Nederland zie ik geen andere club dan Feyenoord’

Slot kijkt met vertrouwen uit naar de return van de ontmoeting met het Kosovaarse FC Drita. Dit stelde de coach voorafgaand aan het Europese treffen van morgenavond in de Kuip, waarbij 25.000 mensen aanwezig kunnen zijn volgens de corona-voorschriften. ,,Het moet beter dan vorige week in Pristina, dat beseft ook iedereen bij ons”, erkende de coach. ,,Maar feit is wel dat we in die wedstrijd vier kansen creëerden. Dat biedt perspectief. Daarnaast hebben we in de voorbereiding ook al geregeld laten zien dat we op de goede weg zijn.”



Slot kan morgenavond zoals bekend nog niet beschikken over aanwinst Gernot Trauner, die nog niet speelgerechtigd is. Alireza Jahanbakhsh en Bryan Linssen, die de training gisteren voortijdig verliet, kunnen wel spelen. Slot wilde nog niet zeggen wie van hen als rechtsbuiten zal starten. Aangezien de coach eerder al aangaf dat Jahanbakhsh hoe dan ook nog geen negentig minuten kan spelen, lijkt het waarschijnlijk dat Linssen begint.