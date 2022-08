Billy van Duijl (16) geniet van eredivisiedebuut: ‘Ik heb weinig last van zenuwen’

Als een goede Volendammer betaamd at Billy van Duijl – zestien jaar en om precies te zijn in totaal 6151 dagen oud – na de wedstrijd tegen FC Groningen nog even wat op de beroemde toeristenmagneet De Dijk in zijn woonplaats. En toen begon het. ,,Dan zie je de mensen kijken. En nog een keer kijken. Heel lang. Is dat niet die 16-jarige voetballer die vanmiddag nog z’n debuut heeft gemaakt zie je ze denken. Heel apart om mee te maken.”