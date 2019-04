Birmingham City klein jaar zonder Kieftenbeld

,,De operatie ging erg goed. Hij is vol goede moed'', aldus coach Garry Monk van de club uit de Championship.



Kieftenbeld, oud-speler van FC Groningen, liep de zware knieblessure op in de competitiewedstrijd tegen Leeds United. Hij speelt sinds de zomer van 2015 voor Birmingham en is daar uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg, populair bij de fans. Monk verwacht dat Kieftenbeld voorspoedig zal revalideren. ,,Hij heeft die mentaliteit om dat goed op te pakken. En hij krijgt alle steun van de club.”