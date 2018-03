Bjørn Johnsen held van ADO in strijd om ticket play-offs

Het betekende de verrassende rentree van Hennos Asmelash. De 18-jarige middenvelder die onder Zeljko Petrovic ruim een jaar geleden zijn debuut maakte bij ADO in een tijd dat de club ook met grote personele problemen kampte, speelde onder Groenendijk nog geen minuut. Samen met de razendsnelle buitenspeler Thijmen Goppel (21) vormde Asmelash een onervaren rechterkant. Maar beide jonkies hielden zich prima staande.



Als rechtsback had Asmelash geen gemakkelijk avond tegen de zwervende Luigi Bruins. Waar ADO kampte met defensieve zorgen, lagen de problemen bij Excelsior voorin. Maar ondanks de afwezigheid van de spitsen Mike van Duinen, Stanley Elbers, Zakaria El Azzouzi en Jinty Caenepeel kreeg de thuisclub voor rust de beste kansen.



Bruins had al na een kwartier moeten scoren, maar leverde vijf minuten later uit een hoekschop wel de assist voor de 1-0 van Milan Massop. Omdat Levi García vlak voor rust de kans op 2-0 liet liggen, bleef ADO na een kansloze eerste helft in de wedstrijd. En was het weer back in business toen Johnsen bij de eerste de beste echte kans meteen toesloeg. Daarna maakte de Noor ook nog de winnende, via een van richting veranderd schot.