Bjorn Kuipers maakt in Adelaarshorst zijn rentree

Kuipers vloog begin deze week naar Nyon voor een conditionele test bij de UEFA. Hij slaagde daar met vlag en wimpel voor en had deze week zelfs al een EK-kwalificatiewedstrijd kunnen fluiten, maar Kuipers geeft er zelf de voorkeur aan om te starten in de Keuken Kampioen Divisie. Kuipers krijgt in Deventer steun van zijn vaste grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.



De supermarkteigenaar uit Oldenzaal had eerder aangegeven dat het WK van 2018 zijn laatste grote toernooi zou zijn. Op verzoek van de Europese bond UEFA gaat Kuipers toch nog even door als internationaal scheidsrechter. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar ook wedstrijden fluit op het EK.