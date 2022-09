Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Na een interlandbreak wordt de eredivisie zaterdag weer hervat. Voor drie van de vier clubs uit de top 4 wacht een uitwedstrijd, alleen Ajax speelt van hen in eigen huis. Bekijk in dit artikel de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete eredivisieclub en ontdek wie er ontbreken.

Cambuur - PSV (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden: Cambuur moet sleutelen aan de opstelling nu zowel Alex Bangura en Mees Hoedemakers geschorst zijn door hun rode kaart tegen RKC twee weken geleden. De beoogde vervanger van Bangura, Sylla keerde geblesseerd terug van de interlandperiode. Spits Roberts Uldrikis traint nog apart van de groep.

Afwezig: Gullit, Uldrikis, Bangura (geschorst), Sylla, Hoedemakers (geschorst)

Opstelling: Virginia; Van Wermeskerken, Bergsma, Tol, Sambissa; Paulissen, Maulun, Jacobs; Van der Water, Boere, Mambimbi

Bijzonderheden: PSV wil het goede gevoel na de overwinning op Feyenoord vasthouden, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag. Dat moet voorlopig gebeuren zonder Luuk de Jong, die er nog enkele weken uit is. Het herstel na zijn spierblessure valt tegen. Noni Madueke en Mauro Júnior zijn weer in training, maar voorlopig nog niet terug.

Afwezig: Boscagli (knie), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel), De Jong (kuit), Van Ginkel (hamstring)

Opstelling: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, Simons, Gakpo

FC Groningen - AZ (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden: Cyril Ngonge keert tegen AZ terug bij de wedstrijdselectie. De aanvaller werd weken geleden disciplinair geschorst omdat hij niet voldeed aan de normen van FC Groningen. Ngonge scoorde dit seizoen twee keer en daarmee is hij clubtopscorer van FC Groningen.

Afwezig: Abraham, Irandust, Kalley (allen geblesseerd), Valente (onzeker)

Opstelling: Verrips; Van Gelderen, Te Wierik, Balker, Määttä; Suslov, Pelupessy, Duarte, Oratmangoen; Pepi, Krüger

Bijzonderheden: Jesper Karlsson maakt voor het eerst dit seizoen weer deel uit van de wedstrijdselectie van AZ. De Zweed was vier maanden geblesseerd. De plek van de geblesseerde aanvoerder Bruno Martins Indi wordt ingenomen door Maxim Dekker.

Afwezig: Martins Indi, Pavlidis, Evjen

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode

Volledig scherm Jordy Clasie. © Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax - Go Ahead Eagles (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Een aantal internationals, zoals Álvarez, Kudus, Bassey en Tadic keerde relatief laat terug van interlandvoetbal en maakte zodoende alleen de afsluitende training op vrijdag mee voor het duel met Go Ahead Eagles. Tegen de laagvlieger liep Ajax vorig seizoen twee keer averij op.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Berghuis (rug, vraagteken), Sanchez (knie, vraagteken) en Conceição (niet fit, twijfelgeval)

Opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Tadic, Berghuis, Bergwijn; Brobbey

Bijzonderheden: Trainer René Hake kan zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen landskampioen Ajax beschikken over een volledige selectie. Alle spelers zijn in principe inzetbaar bij GA Eagles, al kunnen ze nog niet allemaal een volledige wedstrijd spelen.

Afwezig: niemand.

Opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Fontán, Kuipers; Linthorst, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

FC Twente - Vitesse (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden: Bij tegenstander Vitesse trad deze week de nieuwe trainer Phillip Cocu aan. Saillant detail: Cocu verloor als trainer nog nooit van FC Twente. Sem Steijn is hersteld van zijn hersenschudding en keert terug in de selectie.

Afwezig: Sadilek (lies), Rots (enkel)

Opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Kjölö, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Bijzonderheden: Phillip Cocu heeft deze week ‘accenten’ gezet bij Vitesse. ,,Ik heb de nadruk gelegd op enkele principes, die ik belangrijk vind”, stelt de nieuwe coach van de Arnhemse club. ,,Het lastige van deze week is wel dat de internationals pas later aansloten. We hebben nu een strijdplan gemaakt. Ik kan zaterdag na de wedstrijd pas zeggen of er genoeg voorbereidingstijd is geweest.”

Afwezig: Dijks (knie)

Opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Bero, Tronstad, Kozlowski; Manhoef, Bialek

Volledig scherm Phillip Cocu begint aan zijn eerste wedstrijd als trainer van Vitesse. © Pro Shots / Niels Boersema

Fortuna Sittard - FC Volendam (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden: Dimitrios Siovas lijkt het duel van Fortuna Sittard met FC Volendam van zondag te moeten missen. Zijn vervanger in het hart van de defensie is vermoedelijk routinier Roel Janssen. Onder de nieuwe trainer Julio Velázquez wonnen de Limburgers twee weken terug hun eerste competitiewedstrijd. Tegen Excelsior werd het 1-0.

Afwezig: Siovas

Opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Janssen, Cox; Noslin, Duarte, Ferati, Cordoba; Yilmaz, Seuntjens

Bijzonderheden: Volendam zag Filip Stankovic pas donderdag weer bij de groep aansluiten. De doelman die dit seizoen indruk maakt bij Volendam, maakte zijn debuut voor Jong Servië. Ook Billy van Duijl en Ibrahim El Kadiri kwamen uit voor vertegenwoordigende elftallen.

Afwezig: Twight, Flint

Opstelling: Stankovic; Plant, Mbuyamba, Benamar, Murkin; Mirani, Antonucci, Eiting; Van Mieghem, Mühren, B. Ould-Chikh

Excelsior - FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Geen club in Nederland heeft dit seizoen procentueel meer basisspelers van onder de 21 jaar als Excelsior (45,9 procent). Wereldwijd gezien zijn er in honderden competities zelfs maar vijf clubs met meer jonkies in de basis.

Afwezig: Nieuwpoort (knie)

Opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Fein, Goudmijn, Ayoub; Azarkan, Van Duinen, Driouech

Bijzonderheden: Nick Viergever en Mike van der Hoorn zijn op de weg terug na een periode van blessureleed. Mogelijk behoren de twee verdedigers zondagmiddag tot de wedstrijdselectie van FC Utrecht, die op bezoek gaat bij Excelsior. De verwachting is dat coach Henk Fraser goeddeels vasthoudt aan de ploeg die ruim twee weken geleden met 0-0 gelijkspeelde tegen NEC.

Afwezig: Mahi, Hendriks, St. Jago, Ramselaar

Opstelling: Barkas; Ter Avest, Van der Maarel, Sagnan, Van der Kust; Sylla, Bozdogan, Toornstra, Boussaid; Dost, Douvikas

Volledig scherm Yassin Ayoub ontvangt met Excelsior FC Utrecht. © ANP

NEC - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: NEC is dit seizoen koning gelijke spelen. De Nijmeegse club hield in de laatste vijf competitiewedstrijden telkens gelijke tred met de tegenstander. Het gebeurde deze eeuw maar twee keer dat een ploeg zes keer op rij een punt pakte in de eredivisie: FC Utrecht in 2011 en Roda JC in 2016.

Afwezig: Kramer, Bruijn, Bronkhorst, Sandler, De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Bijzonderheden: Lutsharel Geertruida is terug bij Feyenoord. De verdediger had de ziekte van Pfeiffer, maar sloot afgelopen week weer fit aan bij Jong Oranje. Quilindschy Hartman en Patrik Walemark zijn nu de zieke spelers in de selectie, de Zweed hoopt nog aan te sluiten voor NEC uit.

Afwezig: Hartman (ziek), Walemark (onzeker, ziek)

Opstelling: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Dilrosun, Kokcu; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi

RKC - Sparta (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: Vorig seizoen won RKC thuis met 1-0 van Sparta. Michiel Kramer scoorde kort voor tijd tegen zijn oude club. Ook Iliass Bel Hassani speelde eerder voor Sparta.

Afwezig: Jozefzoon, Nieuwpoort

Opstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Kramer, Jozefzoon

Bijzonderheden: Bij Sparta ontbreken alleen de al langer geblesseerde doelmannen Nick Olij en Tim Coremans. Youri Schoonderwaldt neemt net als in de laatste wedstrijd tegen FC Groningen - zijn debuutwedstrijd - plaats onder de lat. Nieuweling Delano van Crooij zit in Waalwijk op de bank.

Afwezig: Olij, Coremans

Opstelling: Schoonderwaldt; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzmán, Kitolano; Namli, Mijnans, Van Crooij; Lauritsen

Volledig scherm Michiel Kramer speelt met RKC tegen zijn oude club Sparta. © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Emmen - Heerenveen (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: FC Emmen heeft het in het verleden uitstekend gedaan tegen Heerenveen. De Drenten kwamen in de eredivisie in eigen huis drie keer uit tegen Heerenveen en wonnen alle wedstrijden. Bovendien scoorden de Friezen in die ontmoetingen maar één keer.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü

Opstelling: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Burnet; Bernadou, Diemers, Vlak; Mendes, Zivkovic, Romeny

Bijzonderheden: Tibor Halilovic keert terug van een schorsing van twee duels na zijn rode kaart tegen NEC. Mogelijk is hij hierdoor wel zijn basisplaats kwijtgeraakt aan de Zweed Simon Olsson.

Afwezig: niemand.

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Köhlert; Haye, Tahiri, Olsson; Sarr, Van Hooijdonk