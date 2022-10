Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Het belooft weer een heerlijke speelronde in de eredivisie te worden. Van de bovenste zes ploegen spelen er vijf een uitwedstrijd. Hoe zien de opstellingen in de elfde speelronde er hoogstwaarschijnlijk uit en wie ontbreken er als gevolg van schorsingen en blessures? Bekijk hier het laatste nieuws.

Feyenoord - Fortuna Sittard (zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden: David Hancko viel uit tegen AZ, maar de Slowaak is weer fit genoeg om te starten tegen Fortuna. Of Santiago Gimenez of Danilo speelt, dat wil Slot nog niet verklappen. De Mexicaan mocht driemaal op rij in de basiself begonnen, kreeg complimenten voor zijn spel, maar hij scoorde niet eenmaal.

Afwezig: Idrissi (hamstring)

Opstelling: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Kökçu, Timber; Dilrosun, Giménez, Szymanski

Bijzonderheden: Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez lijkt in de wedstrijd tegen Feyenoord van vanavond goeddeels vast te houden aan de ploeg die het in competitieverband vooralsnog uitstekend doet onder zijn leiding. Voor middenvelder Deroy Duarte komt het duel in zijn geboortestad Rotterdam nog te vroeg.

Afwezig: Duarte

Opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Ferati, Özyakup, Erdoğan, Embalo; Yilmaz, Cordoba.

RKC Waalwijk - Ajax (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden: Alfred Schreuder is na Peter Bosz en Erik ten Hag de derde Ajax-trainer die een verleden heeft als speler bij RKC Waalwijk (1993-1997 en 2004-2005).

Afwezig: niemand.

Opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Lobete, Kramer

Bijzonderheden: Ajax jaagt zonder Kenneth Taylor en Devyne Rensch in Waalwijk op de derde opeenvolgende eredivisiezege. Trainer Alfred Schreuder verwacht spoedig weer over het zelfopgeleide duo, dat hij de voorbije maanden het vertrouwen, te kunnen beschikken.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Kaplan (knie), Rensch (lies, twijfel), Taylor (knie)

Opstelling: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic

Volledig scherm Kenneth Taylor ligt op de grond tijdens het duel met Go Ahead Eagles. © Pim Ras Fotografie

Vitesse - FC Emmen (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden: Trainer Phillip Cocu kan weer beschikken over Gabriel Vidovic. De huurling van Bayern München is hersteld van lichte klachten. De coach wil karakter zien tegen FC Emmen. ,,Het woord is aan de groep”, zegt hij. ,,Als je in de eredivisie wil voetballen bij Vitesse zit er druk op. Dat hoort er bij.”

Afwezig: Kjell Scherpen (knie) Mitchell Dijks (knie)

Opstelling: Reiziger; Arcus, Ferro, Meulensteen, Wittek; Flamingo, Tronstad; Kozlowski, Bero, Vidovic; Bialek

Bijzonderheden: Miguel Araujo keert terug van een wedstrijd schorsing. FC Emmen speelde in de eredivisie drie keer in Arnhem tegen Vitesse en pakte twee keer een puntje.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Bernadou, Burnet. Onzeker: Veldmate, El Messaoudi.

Opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Heylen, Dirksen; Mendes, Veendorp, Vlak, Diemers; Zivkovic, Romeny.

Excelsior - AZ (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden: Voor Kenzo Goudmijn wordt het een bijzonder duel. De middenvelder treft de club die hem momenteel verhuurt aan Excelsior. Op de bank bij de Alkmaarders zit vader Kenneth, die assistent-coach is.

Afwezig: Sven Nieuwpoort (knie), Yassin Ayoub (hamstringblessure)

Opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Van Duinen, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Driouech

Bijzonderheden: Het herstel van Vangelis Pavlidis verloopt voorspoedig. De spits trainde deze week al op het veld. Trainer Pascal Jansen hoopt hem voor de winterstop nog in te kunnen zetten.

Afwezig: Martins Indi, Pavlidis, Evjen, Vanheusden

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Karlsson

SC Cambuur - FC Twente (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: Trainer Henk de Jong is gestopt vanwege gezondheidsredenen daardoor zit assistent-trainer Pascal Bosschaart op de bank als hoofdtrainer. Cambuur maakt dit seizoen moeilijk doelpunten. Spits Uldrikis scoorde dit seizoen nog niet.

Afwezig: Gullit, Boere, Maulun, Jacobs, Sylla

Opstelling: Virginia; Schmidt, Bergsma, Tol, Van Bangura; Hoedemakers, Van Kaam, Paulissen; Van der Water, Uldrikis, Mambimbi

Bijzonderheden: FC Twente won tot dusver alle vijf thuiswedstrijden, maar pakte in de uitduels nog maar vier punten. Alleen van NEC werd op de openingsdag van het seizoen gewonnen. Trainer Ron Jans heeft te doen met met Henk de Jong, die deze week bekend maakte dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct moet stoppen als trainer van Cambuur. „Je gezondheid is het allerbelangrijkste”, aldus de oefenmeester van FC Twente. „Bij FC Groningen heb ik met veel plezier met Henk samengewerkt en in het betaald- en amateurvoetbal hebben we heel vaak tegen hem gespeeld. Hopelijk kan Henk de komende tijd goed herstellen en zien hem snel terug in de voetballerij.”

Afwezig: Michal Sadilek (ziek), Wout Brama (donderdag geopereerd aan de enkel), Christos Tzolis (knie), Vaclav Cerny (geschorst)

Opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjölö, Zerrouki, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel. © Pro Shots / Ron Jonker

FC Groningen - PSV

Bijzonderheden: Mogelijk speelt FC Groningen zondag met Jan de Boer (22) als doelman. Hij heeft normaal gesproken Michael Verrips, Peter Leeuwenburgh en Jan Hoekstra nog voor zich.

Afwezig: Verrips, Musampa, Van Gelderen, Suslov (allen geblesseerd), onzeker: Leeuwenburgh

Opstelling: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Ngonge, Pelupessy, Duarte, Oratmangoen; Pepi, Krüger

Bijzonderheden: PSV wil na de nederlaag tegen Arsenal geen puntenverlies lijden in de eredivisie, maar kampt binnen de selectie wel met een paar lichte pijntjes. Trainer Ruud van Nistelrooij zou zijn basis dus op een of enkele plekken kunnen wijzigen, gezien het drukke wedstrijdschema van de ploeg. Tegen Arsenal had Philipp Max het onder anderen lastig.

Afwezig: Boscagli (knie), Van Ginkel (hamstring), Vertessen (spier), Saibari (spier), Peersman (rug)

Opstelling: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo

NEC - Go Ahead Eagles (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: NEC wacht al acht wedstrijden op een zege in de eredivisie (zeven gelijke spelen en één nederlaag), de langste reeks zonder overwinningen voor de Nijmeegse club op het hoogste niveau sinds februari-mei 2014 (toen 10 op rij).

Afwezig: Márquez (twijfelgeval), De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Lartey Sanniez, Sandler, Verdonk, El Karouani; Schöne, Mattsson, Tannane; Marques, Duelund

Bijzonderheden: NEC won slechts een van zijn laatste zeventien thuiswedstrijden in de eredivisie. Maar dat was wel uitgerekend tegen Go Ahead Eagles. Op 8 mei van dit jaar werd het 1-0.

Afwezig: -

Opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Willumsson, Llansana, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

FC Utrecht - Sparta Rotterdam (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden: Trainer Henk Fraser moet voorafgaand aan het thuisduel met Sparta van morgenmiddag opnieuw puzzelen. Een waslijst aan twijfelgevallen heeft hij. De vraag is onder meer wie linksback staat nu zowel Djevencio van der Kust als Django Warmerdam niet okselfris zijn. Mogelijk verhuist centrale verdediger Mark van der Maarel naar de zijkant.

Afwezig: Dost, Younes, Toornstra, Viergever, Van der Hoorn, Van der Kust, Warmerdam (allemaal twijfelgeval), Hendriks, St. Jago, Ramselaar (geblesseerd)

Opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Maeda, Dost, Younes

Bijzonderheden: Sparta kan FC Utrecht al op acht punten zetten in de eredivisie, maar tegelijkertijd wonnen de Rotterdammers al 25 jaar niet in eredivisieverband in de Domstad.

Afwezig: Younes Namli (blessure), Tim Coremans (schouder)

Opstelling: Olij; Abels, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, De Guzmán, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij

Volledig scherm Henk Fraser neemt het zondag op tegen zijn oude club. © ANP

FC Volendam - sc Heerenveen (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Ondanks de goede prestaties van doelman Filip Stankovic is Volendam dit seizoen de meest gepasseerde defensie. Na Excelsior-keeper Van Gassel maakte Stankovic van alle keepers de meeste reddingen.

Afwezig: Twight, Antonucci

Opstelling: Stankovic; Benamar, Mbuyamba Mirani, Murkin; W. Ould-Chikh, , Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri

Bijzonderheden: Pawel Bochniewicz is door de Poolse bondscoach opgenomen in de voorlopige selectie voor het WK. De verdediger miste het hele vorige seizoen door een kruisbandblessure.

Afwezig: -

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Ottele, Köhlert; Haye, Halilovic, Olsson; Sarr, Van Hooijdonk