Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van FC Groningen, Cambuur, Ajax en FC Volendam

FC Groningen - SC Cambuur (18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Van Gelderen, Balker Blokzijl, Bech Sørensen, Määttä; Oratmangoen, Hove, Valente; Pepi, Krüger. Afwezigen: Suslov (geschorst), Musampa, Abraham, Duarte, Sverko. Bijzonderheden: Tomas Suslov, de matchwinner van het heenduel in Leeuwarden, is geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen. SC Cambuur won vorig seizoen bij het afscheid van Danny Buijs in de Euroborg (2-3). Vermoedelijke opstelling SC Cambuur: Ruiter; Schmidt, Smand, Bergsma, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Jacobs; Van der Water, Boere, Breij. Afwezig: Gullit (knie), Maulun, Mahi. Bijzonderheden: Trainer Sjors Ultee kiest ervoor om eerste doelman João Virginia te vervangen door Robbin Ruiter. Ultee is ontevreden over de eerstgenoemde. Ruiter speelde tot nu toe alleen nog een bekerwedstrijd voor Cambuur.

Ajax - FC Volendam (21.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Bassey; Berghuis, Taylor; Tadic, Klaassen, Bergwijn; Brobbey.

Afwezig: Kaplan (knie), Grillitsch (klachten), Gorter (buikgriep).

Bijzonderheden: Devyne Rensch, die tegen Twente tegen een rode kaart en hersenschudding aanliep, lijkt op tijd fit voor het belangrijke treffen met Volendam. Naast de vraag of hij terugkeert in de basis na de sterke optreden van Edson Álvarez in de verdediging, moet trainer Alfred Schreuder in de aanval weer kiezen tussen Steven Bergwijn en Francisco Conceição en Brian Brobbey en Mohammed Kudus.



Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Benamar, Mirani; Murkin, Sánchez, Eiting, Oristiano; B. Ould-Chikh, Mühren.

Afwezig: Antonucci

Bijzonderheden: Liefst negen spelers uit de selectie van Volendam hebben in de jeugdopleiding van Ajax gespeeld. Vermoedelijk staan er daar drie van in de basis in de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.