Blessures en verwachte opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

De twaalfde speelronde in de eredivisie staat voor de deur. Ajax en Feyenoord komen niet in actie, zodat de twee clubs zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun Europese wedstrijd van komende week. Toch staan er nog zeven wedstrijden op het programma. Wie staan hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken als gevolg van schorsingen of blessures? Je leest het hier.

Heerenveen - FC Utrecht (morgen, 16.30 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Trainer Kees van Wonderen stapt af van vijf verdedigers en gaat waarschijnlijk 4-3-3 spelen. Ook vorige week in de tweede helft tegen FC Volendam speelde Heerenveen al zo.



Afwezig: -



Vermoedelijke opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Halilovic; Olsson, Van Hooijdonk, Sarr.

Bijzonderheden FC Utrecht: Bas Dost zal hoe dan ook niet starten in de uitwedstrijd tegen zijn oude club Heerenveen. De lange spits is nog altijd niet okselfris. Nick Viergever behoort helemaal niet tot de selectie. De verdediger is tot de winterstop uitgeschakeld. Grote vraag daarnaast is of Henk Fraser op de bank zit. De coach ontbrak de afgelopen dagen op de training vanwege griep.



Afwezig: Viergever, Maeda, Hendriks, St. Jago, Ramselaar (blessure), Dost, Van der Kust, Warmerdam (twijfel)



Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Brouwers, Van de Streek; Redan, Douvikas, Booth.

Volledig scherm Bas Dost. © Ronald Hoogendoorn

Sparta - Fortuna Sittard (morgen, 18.45 uur)



Bijzonderheden Sparta: Jonathan de Guzmán komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De 35-jarige middenvelder kampt met een kuitblessure. Tegen Fortuna Sittard mist Maurice Steijn ook de al langer geblesseerde Younes Namli en Omar Rekik, die recent tegen NEC door zijn enkel ging. Voor Mica Pinto is het duel bijzonder: de linksback ontmoet niet alleen zijn oude club Fortuna Sittard, maar met Julio Velázquez ook zijn oud-trainer bij Belenenses.



Of Jeremy van Mullem evenals in Utrecht de vervanger zal zijn van De Guzmán, liet trainer Maurice Steijn vrijdag in het midden. Een andere mogelijkheid kan zijn om Adil Auassar een linie naar voren te schuiven, waardoor Bart Vriends het hart van de verdediging vormt met Mike Eerdhuijzen.



Afwezig: De Guzman, Namli en Omar Rekik (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Auassar, Verschueren, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Vito van Crooij.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Trainer Julio Velázquez heeft zijn elftal behoorlijk naar zijn hand gezet. Uit zijn eerste vijf wedstrijden in Limburg behaalde hij liefst elf punten. De verwachting is dat hij vanavond tegen Sparta voort dezelfde ploeg kiest als die afgelopen weekeinde knap met 1-1 gelijkspeelde bij Feyenoord.



Afwezig: Duarte (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Seuntjens, Özyakup, Erdogan, Embalo; Yilmaz, Córdoba.

Go Ahead Eagles - Excelsior (morgen, 21.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Excelsior heeft al sinds 1984 moeite met scoren in De Adelaarshorst waar het eredivisieduels betreft. De Rotterdammers stonden op het hoogste vaderlandse niveau bij de laatste vier bezoekjes aan Go Ahead Eagles droog: 4-0, 1-0, 0-0 en 3-0.



Afwezig: Mulder, Mattiello (blessure)



Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Willumsson, Linthorst, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

Bijzonderheden Excelsior: Yassin Ayoub is hersteld van zijn hamstringblessure en keert direct terug in de basis. Dat gaat ten koste van Mike van Duinen, die naar de bank verhuist.



Afwezig: Nieuwpoort (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Markelo; Baas, Ayoub, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Lamprou.

Volledig scherm Mike van Duinen. © ANP

FC Emmen - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Emmen: FC Emmen wil de supporters van FC Groningen weren uit de thuisvakken. Eerder dit seizoen waren er ongeregeldheden bij het thuisduel met Heerenveen.



Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Bernadou, Diemers; El Messaoudi, Romeny.

Bijzonderheden FC Groningen: De laatste keer dat FC Groningen op bezoek ging bij FC Emmen, stond Arjen Robben in de basis. Hij gaf toen twee assists. Voor de ontmoeting van zondag verdwijnt keeper Jan de Boer uit de opstelling als Peter Leeuwenburgh voldoende fit is.



Afwezig: Musampa, Van Gelderen, Suslov (blessure), Leeuwenburgh, Verrips (twijfel)



Vermoedelijke opstelling: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Valente, Duarte; Ngonge, Krüger, Abraham; Pepi.

PSV - NEC (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV wil na de overwinning op Arsenal in het ritme van de winst blijven en mag thuis tegen NEC geen schade oplopen in de race om de titel. Bij de Eindhovenaren is Armando Obispo wel weer fit, maar het is de vraag of hij in de basis start. Aangezien Jarrad Branthwaite tegen Arsenal voldeed, kan het ook zijn dat de Brit weer begint.



Afwezig: Boscagli, Vertessen, Saibari, Peersman (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Benítez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo.

Volledig scherm Armando Obispo. © Pro Shots / Paul Meima

Bijzonderheden NEC: NEC scoorde al sinds 1 september niet meer in een uitwedstrijd in de eredivisie. De laatste keer dat de Nijmegenaren in vier opeenvolgende competitieduels buitenshuis het net niet wisten te vinden dateert van augustus-november 2011 (4).



Afwezig: De Wolf (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Tannane.

FC Twente - RKC (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Michal Sadílek, die last had van oorsuizen, heeft deze week weer meegetraind. Trainer Ron Jans hoopt dat de middenvelder volgende week weer bij de wedstrijdselectie kan aansluiten. Václav Cerny is terug van een schorsing.



Afwezig: Sadílek, Brama (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Kjölö, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Bijzonderheden RKC: Yassin Oukili is geschorst. Hij pakte vier gele kaarten dit seizoen, maar er stond er ook nog een open uit vorig seizoen. Trainer Joseph Oosting kan ook nog niet beschikken over Mika Biereth, die geblesseerd uitviel in het verloren bekerduel met De Treffers.



Afwezig: Oukili (schorsing), Biereth (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Kramer, Lobete.

AZ - FC Volendam (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden AZ: Trainer Pascal Jansen beslist vandaag of Vangelis Pavlidis al deel uit gaat maken van de wedstrijdselectie. De Griek speelde in augustus zijn laatste competitiewedstrijd maar trainde al met de groep mee.



Afwezig: Martins Indi, Evjen, Vanheusden (blessure), Pavlidis (twijfel)



Vermoedelijke opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Karlsson.

Bijzonderheden FC Volendam: FC Volendam wacht al sinds augustus op een overwinning in de eredivisie en uitwedstrijden winnen is helemaal een moeilijk verhaal bij de club. Slechts een van de laatste 25 uitduels werd in winst omgezet.



Afwezig: Twight, Antonucci (blessure)



Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Benamar, Mbuyamba, Mirani, Murkin; W. Ould-Chikh, Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis. © Pro Shots / Paul Meima

