Blessures en verwachte opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van jouw favoriete eredivisieclub

Feyenoord - PSV (vandaag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Dilrosun. Afwezig: Bijlow (pols), Trauner (knie), Szymanski (knie) Bijzonderheden: Coach Arne Slot tempert de optimistische geluiden over Gernot Trauner. De verdediger loopt volgens Slot op schema in zijn herstel na een knieoperatie, maar zit nog helemaal aan het begin van zijn revalidatieproces. De medische staf denkt hem nog wel fit te krijgen dit seizoen. ,,Maar daar gingen we altijd wel vanuit”, zegt Slot. Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Branthwaite, Obispo, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, El Ghazi. Afwezig: Mauro Júnior (geschorst), Savio, Fofana, Boscagli (blessure) Bijzonderheden: Voor PSV is het in feite al alles of niks in De Kuip, omdat het gat met de Rotterdammers bij verlies wel erg groot wordt. Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard zijn direct inzetbaar bij de Eindhovenaren, maar zullen geen hele wedstrijd kunnen spelen. Het lijkt niet onlogisch dat Van Aanholt toch kan starten.

Go Ahead Eagles - NEC (vandaag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Fontán; Adekanye, Linthorst, Llansana, Sow; Willumsson, Lidberg.

Afwezig: Oliver Edvardsen (hamstring), Bas Kuipers (elleboog)

Bijzonderheden: NEC en Go Ahead Eagles speelden eerder dit seizoen met 3-3 gelijk. Of het ook in Deventer een gelijkspel wordt, valt te bezien. Alleen in de seizoenen 1969/1970 en 1973/1974 eindigden beide onderlinge ontmoetingen in een gelijkspel.



Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Cissoko.

Afwezig: Mattsson, Roefs, De Wolf

Bijzonderheden: NEC kan tegen Go Ahead Eagles mogelijk niet beschikken over Philippe Sandler. De verdediger ontbrak vrijdag op de training wegens ziekte. Oussama Tannane keert terug van een schorsing en staat in de basis. Jordy Bruijn maakt tegen Go Ahead Eagles zijn rentree in de wedstrijdselectie.