Blijft Nederland in Europa aan het stuur van de ‘coëfficiëntenbus’?

Het is een statistiek die voor een brede grijns zorgt. Het was de zomer van 2018 toen Nederland mijlenver verwijderd was van de Europese subtop. De veertiende plaats was het resultaat van uiterst teleurstellende avonturen over de grenzen, de achterstand op nummer zes Rusland bedroeg liefst 23,633 punten. De veertiende plaats van destijds is verlaten en de immense achterstand razendknap gedicht. Een plek bij de beste zes landen van Europa en twee directe startbewijzen voor de Champions League is daarmee voor het eerst in jaren geen utopie meer. Nummers vijf en zes Frankrijk en Portugal zullen de Nederlandse opmars met bibberende benen bekijken.

Dankzij overwinningen van Ajax, Feyenoord, Vitesse én AZ scoorde Nederland deze week liefst 1,6 punten. Dankzij die waanzinnige prestaties zorgde de nederlaag van PSV tegen AS Monaco (1-2) nauwelijks voor een domper. Geen land veroverde dit Europese seizoen meer punten voor de coëfficiëntenranglijst. De puntenvreters uit Nederland hebben Frankrijk en Portugal daarmee scherp in het vizier. De achterstand op de huidige ranglijst is nog te fors om nog dit seizoen al de trekker over te halen, maar na deze Europese campagne vervallen de dramatische prestaties uit het seizoen 2017/18. De coëfficiëntenranglijst wordt namelijk bepaald op basis van de laatste vijf seizoenen.

Virtuele coëfficiëntenstand (2018-2023)

5. Frankrijk - 36,581

6. Portugal - 36,549

7. NEDERLAND - 35,200

Volledig scherm Ajax versloeg Borussia Dortmund dinsdag met 4-0. © Pikm Ras Fotografie

Ajax lijkt als ongeslagen koploper in de Champions League-poule nog één zege verwijderd van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal, een prestatie die ook nog eens wordt beloond met extra bonuspunten voor de coëfficiëntenranglijst. Bovendien hebben ook Feyenoord, Vitesse, AZ en PSV dankzij de resultaten deze week nog volop zicht op overwintering. De Rotterdammers en Alkmaarders bezetten momenteel de koppositie in hun poule, terwijl PSV en Vitesse alles nog in eigen hand hebben om zich eveneens bij de beste ploegen van hun toernooien te voegen.

Niet alleen de te pakken bonuspunten gelden als coëfficiëntenjackpot, want een plek in de volgende ronde van de Europese toernooien is sowieso al bijna een garantie op meer succes. Het overleven van de poulefase betekent namelijk voor iedere ploeg minstens twee extra Europese wedstrijden na de jaarwisseling. Met dat in het vooruitzicht lijkt het een kwestie van tijd voordat Nederland zich bij de grootheden van het Europese voetbal voegt. De tijd van dromen is voorbij, het jachtseizoen is al langere tijd officieel geopend.

Best presterende landen 2021/22

1. NEDERLAND - 8,000

2. Engeland - 6,714

3. Frankrijk - 6,416

4. Spanje - 6,285

5. Duitsland - 5,928

6. Portugal - 5,750

7. Italië - 5,714

Hoe werkt de coëffeciëntenlijst?