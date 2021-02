Blijven, verlengen of weg: wat wil PSV met Ihattaren en Dumfries?

Het huidige contract loopt in de zomer van 2022 af en als het niet lukt om te verlengen, moet PSV voor komende zomer bepalen wat de strategie voor zijn transferrechten wordt. In dat geval moet normaal gesproken een verkoop plaatsvinden om nog een hoog transferbedrag te kunnen ophalen.

Opgaande lijn

Het is nog onduidelijk hoe Ihattaren en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola de situatie bij PSV taxeren. Recent gaf hij aan zich prettig te voelen in Eindhoven. Het talent kreeg de afgelopen periode veel speeltijd, nadat de progressie in zijn ontwikkeling vorige zomer stokte. Nu is nog geen sprake van een stortvloed aan goals of assists, maar Ihattaren heeft wel weer duidelijk de opgaande lijn te pakken. Afgelopen zaterdag kon hij zich met een paar acties onderscheiden en won PSV dankzij hem aan creativiteit.