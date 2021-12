Blunderende Paes niet beschikbaar voor FC Utrecht tegen Eagles

Doelman Maarten Paes (23) viel vorig weekend in negatieve zin op bij FC Utrecht met een zwak optreden tegen PSV. Morgen tegen Go Ahead Eagles is de keeper niet beschikbaar voor trainer René Hake, die stelt dat het om een lichte blessure gaat. Eric Oelschlägel vervangt Paes, met de intentie dat Paes snel weer gewoon onder de lat staat bij Utrecht.

Paes zag er bij drie tegendoelpunten van Utrecht tegen PSV (4-1) niet goed uit, en bij de tweede maakte hij een blunder. Niet voor het eerst ging de Nijmegenaar dit seizoen in de fout, al keept hij desondanks een behoorlijk seizoen. Maar morgen tegen Go Ahead Eagles (18.45 uur) is Paes er niet bij. ,,De intentie is dat hij er dinsdag tegen NAC weer bij is, maar morgen komt te vroeg”, legt trainer René Hake uit. ,,Hij heeft een moment gehad waardoor hij uiteindelijk niet kon trainen.”

Hake heeft achter Paes twee opties, Eric Oelschlägel (die begin dit seizoen de concurrentiestrijd van Paes verloor) en Fabian de Keijzer. In het voordeel van de 21-jarige De Keijzer spreekt dat hij wedstrijdritme bij Jong Utrecht heeft én te boek staat als misschien wel het grootste keeperstalent dat rondloopt bij de club. Toch kiest Hake voor de 26-jarige Oelschlägel, die vorig jaar al een tijd eerste keeper was na een blessure van Paes.

Volledig scherm Eric Oelschlägel. © Pro Shots / Erich Snijder

,,Je maakt altijd overwegingen. Fabian is een talent, maar als je hem erin zet, wil je hem eigenlijk laten staan voor de lange termijn. In de voorbereiding was de strijd tussen Maarten en Eric al een close call. Het zat heel dicht bij elkaar. Eric heeft altijd laten zien professioneel te zijn en goed met de situatie om te gaan. Ik denk dus dat hij een prima vervanger kan zijn”, aldus Hake.

Oelschlägel heeft weinig wedstrijdritme. ,,Dat neem je mee in je overwegingen”, legt Hake uit. ,,Hij heeft niet het ritme van elke week voetballen, maar hij heeft wel een aantal wedstrijden gekeept. En toen hij er vorig jaar inkwa, had hij ook al heel lang niet gekeept. Wat dat betreft is Eric ervaren, weet hij wat er gevraagd wordt en weet hij ook dat het hoogstwaarschijnlijk om één wedstrijd gaat waarin hij z’n job moet doen. Ik denk dat hij dat prima kan. Of hij vast op de plek van Maarten komt te staan? Dat is wat mij betreft niet aan de orde.”

Mahi

Hake mist behalve Paes ook nog Moussa Sylla, die hoogstwaarschijnlijk tot de winterstop is uitgeschakeld. Verder keert Mimoun Mahi terug in de wedstrijdselectie. De trainer bevestigde dat Arthur Zagre net als vorig weekend tegen PSV opnieuw de voorkeur krijgt boven Django Warmerdam op de linksbackpositie.