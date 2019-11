Boadu en Stengs debuteren in Oranje, ook Weghorst erbij

Bevrijde en jaloerse Sierhuis denkt nog niet aan Ajax-terugkeer

13:13 Kaj Sierhuis (21) worstelde met zichzelf, verloor zijn basisplaats en knokte zich vervolgens terug in het elftal. Nu is de spits, driemaal trefzeker in de laatste drie duels, de man in vorm bij FC Groningen. ,,Ik ergerde me aan mezelf.”