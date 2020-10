Boadu voor straf niet in basis Oranje: ‘Heb met twee keer verslapen, dat is dom’

Wat er precies is gebeurd, wilde de plaatsvervanger van de afwezige hoofdcoach Erwin van de Looi (positief getest op het coronavirus) niet zeggen. Na zijn succesvolle invalbeurt, inclusief een doelpunt en een schot op de paal, deed Boadu verder niet moeilijk. ,,Ik heb me twee keer verslapen en was daardoor twee keer te laat bij het ontbijt. Dat is dom.”

Boadu was het naar eigen zeggen eens met de disciplinaire maatregel van Groninger. ,,Voor mij is het echter geen groot probleem en we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik heb mijn excuses aangeboden en beloofde hem daarbij dat ik zou scoren als ik zou mogen invallen. Mooi dat het is gelukt.”