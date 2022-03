Boeiende apotheose op komst: PSV en Ajax verwikkeld in unieke strijd op twee fronten

Door Johan Inan



Van een harde en verrassende eerste dreun in augustus (Ajax-PSV 0-4) tot de ‘pay-back’ in oktober (Ajax-PSV 5-0). En van ‘give ze cup to zem’ (PSV-Ajax 1-2) tot een finish om qua spanning vooralsnog van te watertanden. Nooit eerder was het verschil tussen Ajax en PSV voor de laatste tien speelronden zo klein én kunnen de succesvolste eredivisionisten ook in de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker nog zilverwerk voor elkaars neus wegkapen.



Voor de finale op 17 april in de Kuip plaatsten PSV en Ajax zich deze week ten koste van - respectievelijk - Go Ahead Eagles en AZ. Hoewel beide clubs vaak de dienst uitmaakten, kwam een onderling gevecht om de ‘Dennenappel’ pas drie keer eerder voor. In 1970, 1998 en 2006 was Ajax de sterkste. Dik vijftig jaar geleden noteerde Ajax de enige ‘hattrick’. In zes seizoenen kruisten Ajax en PSV elkaar vier keer. In 2006 greep Ajax beide bekers en PSV de schaal. Een spiegelbeeld behoort dit seizoen tot de mogelijkheden.