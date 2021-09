Bondscoach Louis van Gaal legt met Telstar koploper over de knie op unieke avond: ‘90 minuten lang totale pressing’

De avond zou pas echt geweldig zijn als er werd gewonnen, zei Louis van Gaal over zijn eenmalige uitstapje als trainer van Telstar. En het werd geweldig, want de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie versloeg koploper Jong AZ: 1-0.

Telstar kwam al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Het was Glynor Plet die Louis van Gaal liet juichen. Met wat geluk werkte de spits van Telstar de bal van dichtbij over de doellijn.

Van Gaal had vooraf aangekondigd dat zijn ploeg flink druk zou zetten op Jong AZ en dat lukte in de eerste helft heel aardig. Na rust was het een stuk minder en de ploeg van Maarten Martens was lange tijd de bovenliggende partij. Even leek Robin Lathouwers gelijk te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Van Gaal liet het coachen langs de lijn over aan Andries Jonker, maar ook bij de bondscoach leek de onrust wat toe te nemen. Die bleek echter nergens voor nodig, want Telstar trok de zege over de streep en boekte zo de tweede zege op rij. Jong AZ is na de nederlaag niet langer de kopkoper in de KKD.

Na het laatste fluitsignaal ging een breed lachende Van Gaal met de Telstar-spelers mee om de thuisfans te bedanken.

‘Tegen het einde van de wedstrijd werd ik vrolijk’

,,We hebben 90 minuten lang totale pressing gespeeld", zei Van Gaal na afloop bij ESPN. ,,Alleen lagen er drie spelers met kramp op het veld. Dat heb je bij het Nederlands elftal ook gezien. Maar ze hebben het wel geprobeerd en dat is knap. Tijdens de wedstrijd konden wij van systeem wisselen en ook dat vind ik knap. Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen.”

“Tegen het einde van de wedstrijd werd ik vrolijk, want dan weet je dat je niet gaat verliezen. We winnen hier van de koploper, dat is heel wat. Ik ben er heel blij mee. Er is heel veel opgehaald voor Spieren voor Spieren, het kan niet beter.”

Van Gaal had ook nog een compliment voor doelman Ronald Koeman: ,,Hij had een belangrijke bijdrage aan de overwinning. Hij is de keeper, maar met zijn trap kon hij heel vaak medespelers bereiken.”

Louis van Gaal zat vanavond eenmalig op de bank bij Telstar. Dit deed de bondscoach voor een goed doel. Van elke kaart die verkocht werd voor het duel met de Alkmaarders ging er 2,50 euro naar de stichting Spieren voor Spieren.

,,Je merkt dat als de bondscoach er is, iedereen toch een stapje extra doet”, zei Yassine Zakir na afloop. De rechtervleugelspeler speelde prima en ging tien minuten voor tijd gedwongen naar de kant. ,,Ik kon echt niet meer. Je merkt dat als je totale pressing speelt, dat je op een gegeven moment kramp krijgt. Ik kon nog net naar de dug-out hinkelen.”

