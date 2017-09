'Bondscoach mag niet ontslagen worden tijdens kwalificatiecyclus'

Hooivorken en brand bij bizar duel Cambuur - Jong Utrecht

8 september Het duel in de Jupiler League tussen SC Cambuur en Jong FC Utrecht (2-2) is vanavond door diverse problemen getroffen. Na een uur moest de arbitrage het duel stilleggen wegens rookontwikkeling in een hoek van het stadion in Leeuwarden. De oorzaak van het incident was niet meteen duidelijk. Het duel kon niettemin redelijk snel worden hervat.