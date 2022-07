Bondscoach Mark Parsons: ‘Ik weet hoe het eruitziet als iemand er de kantjes vanaf loopt’

Door Tim Reedijk en Lisette van der Geest



Toen Mark Parsons (35) een jaar of tien was en ontdekte dat hij goed kon voetballen, vroeg hij zijn vader: ‘Pap, waarom ben ik hier zo laat mee begonnen?’ Zijn vader antwoordde met een geamuseerde zucht. ‘Mark, we lieten je al voetballen toen je zes was, maar toen was je drukker met het plukken van madeliefjes, in het midden van het veld.’