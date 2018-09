Bosz, De Boer of toch Vreven, voor wie kiest FC Utrecht?

Leeuwinnen na verlies in Noorwegen veroor­deeld tot play-offs

19:29 Weg is de euforie bij de voetbalsters van Oranje. In Oslo werd met 2-1 verloren van Noorwegen. Directe plaatsing voor het WK loopt de regerend Europees kampioen mis. De play-offs in oktober en november moeten als reddingsboei fungeren.