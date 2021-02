Bourard heeft geen perspectief meer bij ADO en verkast naar Hongarije

Eén balcontact in vijandelij­ke ‘zestien’ voor Maher: ‘Grappig dat mensen zich daarmee bezighou­den’

6 februari Van de aanvallende middenvelder die Adam Maher (27) ooit was, is weinig meer over. Eén keer raakte hij dit seizoen een bal aan in het vijandelijke strafschopgebied – en dat vindt hij prima.