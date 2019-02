Bovenberg keert bij Excelsior terug als commercieel directeur

Bovenberg begon als F-pupil bij Excelsior en maakte op 1 december 2007 zijn debuut in het eerste team. Nadat hij voor FC Utrecht en NEC speelde, keerde hij in 2014 terug bij Excelsior. In 2016 stopte de vleugelverdediger met voetballen om zich te richten op zijn maatschappelijke carrière.



,,Dit is voor mij weer een heel nieuwe stap waar ik erg enthousiast van word’’, zegt Bovenberg op de website van de club. ,,Nadat ik ervoor had gekozen een punt achter mijn carrière te zetten, ben ik heel bewust uit het voetbal gestapt om zo snel mogelijk zo veel mogelijk ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Ik denk dat de ervaringen die ik de afgelopen jaren buiten het voetbal heb opgedaan heel waardevol zijn in mijn nieuwe functie.’’



Volgens algemeen directeur Ferry de Haan was Bovenberg de nummer één kandidaat. ,,Daan past perfect in het profiel dat wij voor ogen hadden en door zijn achtergrond en lange band met de club was hij voor een ieder de nummer één kandidaat om Wouter op te volgen. Gelukkig hoefden we ook niet verder te zoeken, omdat hij graag onderdeel wil zijn van onze organisatie. Onder andere om de ambities die we hebben met het stadion te realiseren.’’