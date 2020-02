Bozeník krijgt eerste basisplaats door nieuwe blessure Jørgensen

Bozeník, de Slowaakse spits die afgelopen winter voor 4 miljoen euro over kwam van MSK Zilina, mocht al invallen tegen FC Emmen en afgelopen week ook op bezoek bij PEC Zwolle. De Slowaakse spits werd de held van Feyenoord door in de slotfase de winnende goal te maken voor de Rotterdammers. De stand werd zodoende 3-4 in het voordeel van Feyenoord.